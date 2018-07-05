В Челнах фура протаранила легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком

Водитель с множественными травмами находится в отделении реанимации БСМП.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах фура протаранила легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком, сообщают соцсети.

Авария произошла накануне вечером на плотине Нижнекамской ГЭС. По словам очевидцев, легковой автомобиль заглох на дороге, в этот момент в него въехал большегруз.

Водитель с множественными травмами госпиталазирован в реанимацию БСМП. Его жена и двухлетний ребенок чудом избежали серьезных травм.