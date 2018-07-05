Почти половину российских Су-57 испытали в Сирии

Четыре российских истребителя получили боевой опыт в антитеррористической операции.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Четыре из десяти российских истребителей Су-57 были испытаны в ходе антитеррористической операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева.

По его словам, присутствие Су-57 в Сирии дало больше информации о способностях этой машины обнаруживать американские F-22 и F-35 с помощью бортового радиоэлектронного оборудования.

Об отправке на российскую авиабазу Хмеймим двух Су-57 стало известно в феврале этого года. Впоследствии были переброшены еще две машины.

Сирийские пользователи Twitter опубликовали кадры, на которых российские самолеты, включая два истребителя пятого поколения Су-57, заходят на посадку на авиабазу Хмеймим.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разработало ОКБ Сухого. Сейчас на вооружении у России есть десять таких машин.