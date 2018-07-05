Карнавал в центре Казани: Бразильские болельщики встретили свою сборную в столице Татарстана

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Фото: Алексей Анисимов, Султан Исхаков
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Бразилии по футболу прилетела в Казань на четвертьфинал чемпионата мира, а ее поклонники устроили в центре города настоящий карнавал. Корреспондент ИА «Татар-информ» вместе с болельщиками встретил Неймара и компанию у отеля «Мираж», навсегда проникшись неповторимой бразильской культурой боления.
Поклонники бразильской сборной в желто-зеленых цветах стали собираться возле отеля задолго до прибытия команды – они били в барабаны, плясали, пели песни и дразнили своих соперников: Криштиану Роналду и Лионелю Месси серьезно доставалось от фанатов «пентакампеонов». Выражений для характеристики этих футболистов болельщики не выбирали, поэтому не стоит приводить их здесь. Позже они затянули песни о Неймаре, которого считают чуть ли ни Богом.
«Это лучший игрок мира, Роналду и Месси даже рядом не стоят», – отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», бородатому бразильцу пришлось повысить голос, чтобы быть услышанным. В Казани к приезду сборной Бразилии портретом Неймара украсили школу, которая расположена по соседству с отелем. Впрочем, граффити никого из фанатов не привлекло: им куда веселее было кайфовать вместе в ожидании любимой команды.
Фанатские атрибуты, которые возят с собой эти ребята по всему миру, можно занести в отдельную книгу, и получится она очень увесистой. Помимо традиционных флагов в руках бразильцев всевозможные баннеры, символ сборной канарейка, огромные барабаны, карточки Panini (эту идею бразильцы, похоже, позаимствовали у мексиканцев), а также уменьшенные копии Кубка мира. Обладателями самого известного прототипа этого трофея являются сыновья легендарного бразильского болельщика Кловиса «Гаучо» Фернандеса. Этот фанат знаменит тем, что путешествовал с копией Кубка мира за своей сборной и всюду поддерживал ее в черной шляпе.
На прошлом чемпионате мира в Бразилии после поражения хозяев турнира от немцев со счетом 1:7 телекамеры выхватывали Гаучо (гаучо – южноамериканский аналог североамериканского ковбоя – прим. Т-и), на глазах которого были слезы. В сентябре 2015 года Фернандеса не стало, и на мундиаль в Россию папину шляпу и копию Кубка мира привезли сыновья Франк и Густаво. В ответ на просьбу о совместном фото парни кивнули и улыбнулись, а сразу после импровизированной фотосессии отправились в самую гущу карнавала, размахивая кубком.
Заправляет фанатским «движем» Томер Савойя – бразилец в «рогатой» шапке прославился знаниями великого и могучего русского языка в Ростове-на-Дону. После пары матерков на камеру к Томеру пришла всемирная слава: в России его стали приглашать на съемки и интервью, у него появился свой продюсер, мерч, а фанаты по всей стране пищат от одной возможности заселфиться с Савойей. Несмотря на это, он не забывает о главной цели своей поездки – поддержке сборной Бразилии: Томер заводит фанатье, заряжает песни, которые затем подхватывают за ним другие.
В один момент казанцам все-таки удается «отбить» его у соотечественников для совместных фото, но бразильцы затягивают гимн своей страны – в этот момент Савойя забывает про все селфи и, не обращая внимания на зевак, пропевает гимн от начала до конца, после чего возвращается к поклонникам. На камеры Томер кривляется и строит рожи, а когда аппетит селфи удовлетворен, отправляется обратно в центр тусы.
Автобус со своей команды бразильцы встречают громом аплодисментов, а игроков – своими фирменными песнями и танцами. Судя по всему, футболисты от такой поддержки в восторге: многие из них достают мобильники, чтобы запечатлеть на видео это безумие. Когда для этого останавливается Неймар, фанаты усиливают гул, встречая своего любимца. Помимо Неймара особенно тепло бразильцы приветствуют своего тренера: едва Тите выходит из автобуса, болельщики скандируют его имя.
Как только все игроки, тренеры и персонал сборной скрываются в отеле, желто-зеленые продолжают свои пляски. Судя по всему, 6 июля Kazan-Arena ждет настоящий карнавал как на поле, так и на трибунах – тысячи бразильцев сделают все для того, чтобы 11 их соотечественников на поле показали первоклассную игру.
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