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В Аксубаевском районе РТ осудили мать, оставившую новорожденную дочь умирать на морозе

Татар-информ

5 июля 2018, 14:05

Происшествия

В Южной Корее легковушка влетела в детсад, пострадали 19 детей

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Автомобиль пробил стену здания, в котором у детей проходили занятия.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Южной Корее в городе Кваджу легковушка протаранила здание детского сада, сообщает РИА Новости.

Автомобиль снес ограничитель движения, проехал по клумбе, пробил стену и влетел в один из классов.

В результате случившегося пострадали 19 детей и двое воспитателей. Всех пострадавших госпитализировали, никто не получил серьёзных травм.

Причины случившегося пока не установлены.

 

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