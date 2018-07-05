В Южной Корее легковушка влетела в детсад, пострадали 19 детей

Автомобиль пробил стену здания, в котором у детей проходили занятия.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Южной Корее в городе Кваджу легковушка протаранила здание детского сада, сообщает РИА Новости.

Автомобиль снес ограничитель движения, проехал по клумбе, пробил стену и влетел в один из классов.

В результате случившегося пострадали 19 детей и двое воспитателей. Всех пострадавших госпитализировали, никто не получил серьёзных травм.

Причины случившегося пока не установлены.