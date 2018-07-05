Средняя загрузка казанских отелей во время ЧМ-2018 превысила 80 процентов

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Фото: архив, Михаил Захаров
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Согласно предварительным данным, средняя загрузка казанских отелей во время чемпионата мира по футболу составила 81 процент. Об этом на пресс-конференции, организованной в городском пресс-центре Москвы в формате видеомоста, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.
По его словам, такую загрузку отелей можно назвать высокой. В июне прошлого года соответствующий показатель был на 12 процентов меньше.
«В Казани, как и во всех других городах проведения чемпионата мира по футболу, была реализована комплексная программа гостеприимства, которая включала в себя формирование благоприятных условий для туристов, болельщиков, посещавших матчи в Казани. Хотелось бы сказать, что в Казани создана очень качественная инфраструктура и очень хорошие, благоприятные условия для болельщиков», – отметил Сафонов.
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