Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов за первое полугодие

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Кинокритики составили список лучших фильмов ужасов за первое полугодие. Сейчас в списке находится 12 картин, но он будет обновляться по мере выхода новых лент, пишет «Лента.Ру».
На первое место критики поставили картину «Аннигиляция», на второе и третье – «Тихое место» и «Груз». «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков» замыкают пятерку лидеров.
Также в список попади «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Голодные Z» и «Месть».
«Тихое место» составители списка назвали «весенним сюрпризом для проката», а актрису Тони Коллетт, сыгравшую в «Реинкарнации», окрестили «одним из самых жутких экранных воплощений матери».
Ранее критики назвали лучшие сериалы первого полугодия. Первое место в рейтинге занял мини-сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.
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