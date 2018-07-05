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Татар-информ

5 июля 2018, 16:52

Культура

Опубликован рейтинг лучших фильмов ужасов за первое полугодие

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На первое место критики поставили картину «Аннигиляция», на второе и третье – «Тихое место» и «Груз».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Кинокритики составили список лучших фильмов ужасов за первое полугодие. Сейчас в списке находится 12 картин, но он будет обновляться по мере выхода новых лент, пишет «Лента.Ру».

На первое место критики поставили картину «Аннигиляция», на второе и третье – «Тихое место» и «Груз». «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков» замыкают пятерку лидеров.

Также в список попади «Реинкарнация», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Голодные Z» и «Месть».

«Тихое место» составители списка назвали «весенним сюрпризом для проката», а актрису Тони Коллетт, сыгравшую в «Реинкарнации», окрестили «одним из самых жутких экранных воплощений матери».

Ранее критики назвали лучшие сериалы первого полугодия. Первое место в рейтинге занял мини-сериал «Патрик Мелроуз», главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч.

 

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