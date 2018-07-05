Проект «Безопасные и качественные дороги» в Казанской агломерации реализован на 63 процента

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казанской агломерации по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтные работы выполнены на 63 процента. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Полностью проведены работы на 12 объектах Казани. В частности, на Ленинской дамбе, площади Тысячелетия, улицах Тимирязева, Сибгата Хакима и других. На десяти объектах завершена укладка асфальтобетонной смеси.
В этом году по проекту планируется привести в нормативное состояние 113,72 км дорог, в том числе шесть участков федеральных дорог протяженностью 18,82 км и 12 участков региональных автодорог протяженностью 60,5 км.
В план ремонта входят 36 улиц Казани общей протяженностью 34,39 км, федеральные трассы М7 «Волга», Казань – Оренбург, региональные дороги Казань – Малмыж, Казань – Шемордан, Столбищи – Атабаево.
Для повышения безопасности дорожного движения будут установлены 32 светофора на перекрестках улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина, Даурская и Карбышева, на улице Вересаева и в других местах. Также запланирована установка около 10 км пешеходного ограждения и 19 искусственных неровностей, будут заменены 256 дорожных знаков.
Ожидается, что при реализации проекта доля находящихся в нормативном состоянии в Казанской агломерации автомобильных дорог составит 81,5 процента. На 68 процентов снизится количество мест концентрации ДТП по сравнению с 2016 годом.
Объем финансирования на паритетных началах по проекту в Казанской агломерации составляет 1,6 млрд рублей.
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