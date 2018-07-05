В казанском пресс-центре ЧМ-2018 рассказали о жизни Пастернака в Чистополе

Интерактивная программа была подготовлена Чистопольским музеем-заповедником.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу была представлена интерактивная программа Мемориального музея Бориса Пастернака, входящего в состав Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника. Гостям площадки рассказали о чистопольском периоде жизни поэта и исполнили песню на его стихотворение.

На стенде интерактивной площадки были представлены некоторые экспонаты (как правило, копии). «Здесь копия рукописи перевода Шекспира, который выполнял Борис Леонидович [Пастернак] в эвакуации во время войны. Он был в Чистополе с 18 октября 1941 года по 25 июня 1943 года. Тогда он получил госзаказ на перевод Шекспира, перевел "Ромео и Джульетту", "Антония и Клеопатру", доработал "Гамлета" и получил заказ на перевод польского поэта Юлиуша Словацкого. Очень много стихов было написано в тот период», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудница музея Елена Лыкина.

Также музей представил фотографии как самого поэта чистопольского периода, так и его кабинета. В самом кабинете в Чистополе представлены подлинные вещи Пастернака – перо и чернильница, подстаканник, сохраненный хозяевами квартиры, пальто и валенки, которые привезли его родственники, а также собрание сочинений Льва Толстого.

На стенде музея Пастернака в городском пресс-центре ЧМ также были представлены сборник стихов, включающий и тексты, написанные в Чистополе, а также роман «Доктор Живаго», который был задуман здесь же.

Музей был открыт в день рождения Бориса Пастернака, 10 февраля, в 1990 году, который был объявлен ЮНЕСКО Годом Пастернака.

«В Чистополе он получил неограниченную внутреннюю свободу, которую не мог обрести в Москве. И уезжая в Москву, он оставил очень много добрых слов о нашем городе в письмах и воспоминаниях, переписывался с чистопольцами», – отметила собеседница агентства.

За музыкальную часть мероприятия отвечал автор и исполнитель Тагир Мухаметов, лауреат многих международных, республиканских и региональных конкурсов. Он исполнил гостям городского пресс-центра песню на стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать!..», написанное Пастернаком в 1912 году и измененное в 1928-м.