В Высокогорском районе открыли памятник жертвам репрессий

Рекомендуем
Фото: biektaw.ru
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В парке Победы Высокогорского района открыли памятник жертвам репрессий, пишут «Высокогорские вести».
Создать памятник решил житель района, владелец собственной фирмы Ринат Гибадуллин. Оба его деда были репрессированы в годы «сталинского террора». Найденные документы доказали невиновность родственников. Вынашивающий с детства мечту поставить памятник всем жертвам репрессий, Ринат Гибадуллин приступил к ее осуществлению.
Памятник был выкован за восемь месяцев. Он сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби и лучи, что тянутся к небу, воплощают мир и надежду на светлое будущее.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин на открытии обелиска поблагодарил Рината Гибадуллина за инициативу и воплощение важного не только для высокогорцев, но и для всего человечества памятника.
Сейчас в Высокогорском районе проживает 21 репрессированный.
В отделах ЗАГС Казани за период с 28 июня по 4 июля было зарегистрировано рождение 396 детей.
Темой седьмой ежегодной конференции станет «Ислам в истории и современной жизни России».
Палатку гости столицы Татарстана поставили на пересечении улиц Мусы Джалиля и Баумана.
По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок.
Организаторы мероприятия обещают, что привычные места покажутся для посетителей совершенно новыми, а знания пополнятся необычными фактами.
Татарстан представили коллективы из Набережных Челнов и чувашский вокальный ансамбль «Шусам» («Рассвет») районного Дома культуры Тетюш.
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В новом сезоне тренерский штаб УНИКСА продолжит работу в полном составе.
Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.
Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие