В Высокогорском районе открыли памятник жертвам репрессий

Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В парке Победы Высокогорского района открыли памятник жертвам репрессий, пишут «Высокогорские вести».



Создать памятник решил житель района, владелец собственной фирмы Ринат Гибадуллин. Оба его деда были репрессированы в годы «сталинского террора». Найденные документы доказали невиновность родственников. Вынашивающий с детства мечту поставить памятник всем жертвам репрессий, Ринат Гибадуллин приступил к ее осуществлению.





Памятник был выкован за восемь месяцев. Он сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби и лучи, что тянутся к небу, воплощают мир и надежду на светлое будущее.



Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин на открытии обелиска поблагодарил Рината Гибадуллина за инициативу и воплощение важного не только для высокогорцев, но и для всего человечества памятника.



Сейчас в Высокогорском районе проживает 21 репрессированный.