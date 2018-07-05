Железнодорожники в Татарстане проводят акцию «Внимание, переезд!»

Цель акции – профилактика ДТП в границах пересечения автомобильных и железных дорог.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На Горьковской железной дороге стартовала акция «Внимание, переезд!», которая продлится до 14 июля. Мероприятия акции железнодорожники проводят на территории Татарстана, Чувашии и Марий Эл, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий в границах пересечения автомобильных и железных дорог. В связи с этим на переездах проводятся рейды для выявления нарушителей. Особое внимание уделено переездам, где уже произошли ДТП.

Кроме того, железнодорожники посещают автошколы и транспортные предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Для предупреждения ДТП все переезды проверяются на техническое соответствие. Дежурные по переездам проходят дополнительные инструктажи.

Казанский регион обслуживает 195 железнодорожных переездов. С начала года на полигоне произошло три ДТП.