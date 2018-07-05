ЧП произошло ночью в четверг, 5 июля, в селе Высокая Гора.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На стройке в Татарстане рухнул башенный кран, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об упавшем строительном кране на стройплощадке в селе Высокая Гора пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 поздно ночью в четверг, 5 июля.

Строительный кран на базе грузовика «КАМАЗ» завалился на бок вместе с грузом. В результате инцидента никто не пострадал.

На место ЧП прибыли восстановительная бригада, начальник Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона и опергруппа ОВД.

Чтобы поднять многотонную машину разобрали стрелу крана и с помощью спецтехники поставили «КАМАЗ» на колеса.



