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Татар-информ

5 июля 2018, 15:08

Экономика и финансы

ЦБ отозвал лицензию у якутского банка

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Регулятор ввел временную администрацию в банке «Таатта».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у якутского банка «Таатта». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В действиях руководства банка ЦБ обнаружил признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в массовом выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

По данным Центробанка, «Таатта» использовал рискованную бизнес-модель, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

В кредитной организации назначили временную администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Исполнительные органы банка приостановили свои полномочия.

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