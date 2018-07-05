ПАО «КАМАЗ» выплатит самые большие дивиденды за свою историю

Дивиденды составят 1,06 рубля из расчета на одну акцию, что в два с половиной раза выше выплат акционерам за 2016 год.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). На общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» принято решение по выплате самых больших дивидендов за историю компании, сообщает пресс-служба автогиганта.

Акционеры утвердили распределение чистой прибыли КАМАЗа, полученной по результатам деятельности за 2017 год, в размере 3 млрд рублей.

24,85 процента от этой суммы, а это 749,66 млн рублей, завод направит на дивиденды по акциям, что является самым высоким показателем за всю современную историю компании. Дивиденды составят 1,06 рубля из расчета на одну акцию, что в 2,5 раза выше выплат акционерам за 2016 год.

Еще 150,85 млн. рублей будут направлены на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ», а на финансирование инвестиционных проектов выделят 2,11 млрд рублей.