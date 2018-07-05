Ребенок находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани из окна квартиры выпала полуторагодовалая девочка. Об этом ИА «Татар-информ» удалось узнать из собственных источников.

Трагедия произошла во вторник, 3 июля. По предварительным данным, малышка выпала из окна квартиры в центре Казани.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ДРКБ, девочка находится в отделении интенсивной терапии. Она в сознании.

У ребенка множественные переломы и разрывы внутренних органов, а также черепно-мозговая травма.

