В РТ стартовал творческий конкурс для школьников «Я – будущий ветеринарный врач»

Конкурс проводится по таким номинациям, как рисунок, сочинение и фотография.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). ГУВ Кабинета Министров Татарстана объявило творческий конкурс для школьников «Я – будущий ветеринарный врач», сообщает пресс-служба управления.

Мероприятие направлено на повышение престижа профессии ветеринарного врача и привлечение молодежи в эту сферу.

Конкурс проводится по таким номинациям, как рисунок (участники до 14 лет), сочинение и фотография (до 18 лет).

Творческие работы (скан-копии рисунков, сочинений, конкурсные фото) необходимо отправить до 1 августа на электронный адрес: guv.pressa@tatar.ru.

Победители и призеры будут награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника – 2018.