Крупный строительный холдинг из Казахстана хочет открыть филиал в РТ

Перспективы сотрудничества в стройиндустрии обсудили Президент Татарстана и председатель правления BI Group Engineering.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На территории Татарстана может открыться филиал одного из крупнейших строительных холдингов Казахстана – BI Group Engineering. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Речь о возможном сотрудничестве в строительной индустрии шла на встрече лидера Татарстана Рустама Минниханова, находящегося с рабочей поездкой в Казахстане, с председателем правления BI Group Engineering Асхатом Омаровым.

В частности, обсуждалось взаимодействие в области инфраструктурного строительства. Что же касается готовности казахстанского холдинга открыть филиал в Татарстане, то сейчас изучаются возможности для этого шага.

BI Group Engineering – крупный строительный холдинг, лидер на рынке недвижимости Казахстана. Сегодня компанией построено более 4 млн кв. м различной недвижимости, проложено около 2000 км автодорог и 700 км железнодорожных путей. Основным направлением деятельности холдинга является промышленное, инфраструктурное и дорожное строительство проектов повышенной сложности.