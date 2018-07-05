Крупный строительный холдинг из Казахстана хочет открыть филиал в РТ

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На территории Татарстана может открыться филиал одного из крупнейших строительных холдингов Казахстана – BI Group Engineering. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Речь о возможном сотрудничестве в строительной индустрии шла на встрече лидера Татарстана Рустама Минниханова, находящегося с рабочей поездкой в Казахстане, с председателем правления BI Group Engineering Асхатом Омаровым.
В частности, обсуждалось взаимодействие в области инфраструктурного строительства. Что же касается готовности казахстанского холдинга открыть филиал в Татарстане, то сейчас изучаются возможности для этого шага.
BI Group Engineering – крупный строительный холдинг, лидер на рынке недвижимости Казахстана. Сегодня компанией построено более 4 млн кв. м различной недвижимости, проложено около 2000 км автодорог и 700 км железнодорожных путей. Основным направлением деятельности холдинга является промышленное, инфраструктурное и дорожное строительство проектов повышенной сложности.
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