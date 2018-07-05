Татарстанское УФАС России обвинило казанское стрит-кафе во лжи

Заведение объявило акцию, но покупатель не получил скидку при заказе на вынос по вине некомпетентного персонала.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС России обвинило владельцев казанского стрит-кафе «Коржик» в недостоверной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кафе, находящееся на улице Баумана в Казани, рекламировало скидку в 20 процентов при заказе еды на вынос. Однако по факту оно не предоставило скидку одному из клиентов. Неполучение скидки подтверждает кассовый чек.

Руководство «Коржика» прокомментировало ситуацию, сообщив, что скидку не предоставили по вине некомпетентного персонала.

«При ознакомлении с рекламным плакатом стрит-кафе "Коржик" − 20 процентов при заказе на вынос – создается впечатление, что скидка действует на всю продукцию и в любое время при заказе блюд, которые хочется попробовать и забрать с собой», − отмечает УФАС России по РТ. При этом в рекламном плакате нет информации о цене товара, порядке его оплаты, сроке действия акции и других условиях.

По итогам рассмотрения обращения потребителя Татарстанское УФАС России признало рекламы на плакате стрит-кафе «Коржик» ненадлежащей.

Стрит-кафе «Коржик» открылось в центре Казани весной 2017 года. Оно принадлежит ресторанному холдингу FeedFoodFamily, в который также входят заведения «Рокнроллы».