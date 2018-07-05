Рустам Минниханов принял участие в открытии международного финансового центра «Астана»

Церемонию презентации МФЦ «Астана» открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В столице Казахстана Астане сегодня состоялась церемония открытия одноименного международного финансового центра. Одним из почетных гостей события стал Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Казахстане с рабочей поездкой.

«Казахстан с каждым годом растет в мировых банковских рейтингах и скоро встанет в один ряд с такими мировыми финансовыми столицами, как Дубай, Сингапур и Гонконг», – отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, презентуя МФЦ «Астана».

Назарбаев подчеркнул, что Астана становится финансовыми воротами Великого шелкового пути и открытие международного финансового центра – один из важных моментов этого процесса.

Лидер Казахстана заметил: «Уверен, что казахстанский финансовый центр воплотит в себе лучшие практики и обеспечит доступность капитала для всего нашего региона. Здесь откроется биржа финансового центра, куда мы выведем акции крупнейших предприятий Казахстана. Также на его площадке планируем выпуск исламских ценных бумаг – сукук. Наиболее важным является создание здесь комфортной среды для инновационных финансовых технологий».

Он также добавил, что открытие МФЦ в день двадцатилетия Астаны как столицы – очень символично. Особые слова благодарности за участие в этом знаковом для республики событии Нурсултан Назарбаев выразил наследному принцу Абу Даби (ОАЭ) шейху Мухаммаду бен Зайду аль-Нахайяну и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бин Зайд аль-Нахайян, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, президент Фонда Шелкового пути Ван Янчжи, руководители и представители крупнейших мировых финансовых институтов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.