Рустам Минниханов принял участие в открытии международного финансового центра «Астана»

Экономика и финансыПолитикаОфициальная хроника
Рекомендуем
Фото: tatarstan.ru
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В столице Казахстана Астане сегодня состоялась церемония открытия одноименного международного финансового центра. Одним из почетных гостей события стал Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Казахстане с рабочей поездкой.
«Казахстан с каждым годом растет в мировых банковских рейтингах и скоро встанет в один ряд с такими мировыми финансовыми столицами, как Дубай, Сингапур и Гонконг», – отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, презентуя МФЦ «Астана».
Назарбаев подчеркнул, что Астана становится финансовыми воротами Великого шелкового пути и открытие международного финансового центра – один из важных моментов этого процесса.
Лидер Казахстана заметил: «Уверен, что казахстанский финансовый центр воплотит в себе лучшие практики и обеспечит доступность капитала для всего нашего региона. Здесь откроется биржа финансового центра, куда мы выведем акции крупнейших предприятий Казахстана. Также на его площадке планируем выпуск исламских ценных бумаг – сукук. Наиболее важным является создание здесь комфортной среды для инновационных финансовых технологий».
Он также добавил, что открытие МФЦ в день двадцатилетия Астаны как столицы – очень символично. Особые слова благодарности за участие в этом знаковом для республики событии Нурсултан Назарбаев выразил наследному принцу Абу Даби (ОАЭ) шейху Мухаммаду бен Зайду аль-Нахайяну и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
В церемонии открытия также приняли участие заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бин Зайд аль-Нахайян, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, президент Фонда Шелкового пути Ван Янчжи, руководители и представители крупнейших мировых финансовых институтов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Следующая новость
Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.
Тите считает, что поведение нападающего сборной Бразилии на поле – его личное дело.
По мнению главного тренера сборной Бразилии, именно психологическое состояние игроков во многом определяет результат.
Злоумышленники представляются гражданам сотрудниками МЧС или газовой службы.
По мнению Тите, серии пенальти не отражают положение дел на футбольном поле.
Самый дорогой комплект одежды, который продают на сайте объявлений, стоит почти 20 тыс. рублей.
Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции на национальных инструментах.
Гестационная живопись предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины.
В список объектов под снос попали более 20 торговых павильонов, среди которых есть сезонные ларьки и шиномонтажные мастерские.
Подростки с ограниченными возможностями здоровья вынесут флаги сборных перед началом матча Бразилия — Бельгия.
Прокурор попросил суд назначить обвиняемому семь с половиной лет колонии строгого режима.
7 июля на Красной площади Чебоксар ожидается приезд более полутысячи представителей татарских общественных организаций из 41 региона РФ.
Тело 52-летнего рыбака обнаружили неподалеку от поселка Утяшино.
Команда Бельгии провела тренировку заранее, на своей базе в подмосковном Дедовске.
Проведение ЧМ-2018 создало очень качественную туристическую инфраструктуру, уверен глава Ростуризма.
12 общественников, волонтеров и спортсменов знакомятся с красотами национального парка «Таганай».
Программа лояльности подключается дистанционно, без перевыпуска карты и посещения отделения банка.
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие
05 июляIT в де-юре и фармацевтическое право: в XIV Державинских чтениях в Казани впервые примет участие профессор Марбургского университета