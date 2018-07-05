«Месси, чао»: бразильские фанаты готовятся встречать свою команду в Казани

Десятки поклонников сборной Бразилии с самого утра дежурят у отеля «Мираж».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Фанаты сборной Бразилии по футболу готовятся встречать свою команду в Казани: с самого утра у отеля «Мираж», где будет базироваться сборная, собираются громогласные болельщики, которые стучат в барабаны и поют песни.

В своих кричалках бразильские фанаты не жалуют лидеров уже покинувших чемпионат соперников: особой популярностью у них пользуется фраза «Месси, чао!» и что-то не слишком приятное в адрес Роналду.

Ожидается, что на матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии в Казани приедут около 9 тыс. фанатов южноамериканцев.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет 6 июля и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии, матч состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.