«Песняры» представили первый в истории ансамбля видеоклип

Белорусский государственный ансамбль акапельно исполнил «Полонез Огинского».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Белорусский государственный ансамбль «Песняры» представил официальный клип на акапельную версию «Полонеза» Михаила Клеофаса Огинского. Это первый музыкальный клип за 49-летнюю историю коллектива.

В 2008 году «Песняры» сделали свою аранжировку композиции и добавили текст, написанный Вячеславом Шараповым.

На сегодняшний день записи «Полонеза Огинского» с различных концертов «Песняров» собрали на YouTube более миллиона просмотров. Больше всего их у русскоязычной версии композиции, чуть меньше – у белорусскоязычной и польской версий.

«В новой версии "Полонез Огинского" стал одной из визиток нашего коллектива. Он звучит на каждом концерте в любой стране мира и неизменно является одним из эмоциональных пиков программы», – рассказал художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

ВИА «Песняры» – государственный ансамбль Республики Беларусь, основанный народным артистом Владимиром Мулявиным в 1969 году. Нынешний состав группы существует с 2003 года. В мае коллектив представил новый альбом «Продолжение».