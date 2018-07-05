Делегация из Тетюш представила Татарстан на празднике Акатуй в Чувашии

Татарстан представили коллективы из Набережных Челнов и чувашский вокальный ансамбль «Шусам» («Рассвет») районного Дома культуры Тетюш.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Чебоксарах состоялся один из самых важных национальных праздников чувашского народа – Акатуй, в котором приняли участие жители Тетюш, пишет газета «Авангард».

«Акатуй» – праздник плуга и земли собрал гостей из России и зарубежья. В мероприятии приняли участие более 50 коллективов из Беларуси, Москвы, Пензенской, Иркутской областей, Башкортостана.

Татарстан представили коллективы из Набережных Челнов и чувашский вокальный ансамбль «Шусам» («Рассвет») под руководством Анны Старостиной районного Дома культуры Тетюш.

Яркие костюмы, сильные красивые голоса солистов ансамбля – Володара Тимофеева, Архипа Кутяшова, Марии Долговой, Раисы Шумиловой, Татьяны Сосаевой покорили слушателей мероприятия.

Одна из представительниц тетюшской делегации Маргарита Адайкина рассказала, что «Акатуй» напомнил всем о непреходящих ценностях – любви к родной земле, семейному очагу, уважении к традициям и обычаям чувашского народа.