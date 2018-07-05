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Татар-информ

5 июля 2018, 12:30

ПолитикаЗдоровье и среда

Фаррахов: Открытая реанимация – это повышение прав пациентов и их близких

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Фото: Михаил Захаров

Депутат Госдумы от Татарстана уверен, что к пациентам, которые находятся в критическом состоянии, необходимо пропускать родственников.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Фаррахов уверен, что законопроект об открытой реанимации повысит права россиян. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Парламентарий отметил, что сам сталкивался с этим вопросом, когда работал в сфере здравоохранения. В связи с этим он выступил одним из авторов законодательной инициативы.

«Когда я руководил хирургической клиникой, я максимально старался, чтобы пациенты и их родственники были рядом в критической ситуации. В тех случаях, когда мы понимали, что есть высокий риск того, что пациент, к сожалению, умрет. Но это было отдельное мнение специалистов», – пояснил Фаррахов.

По словам депутата, вопрос об открытой реанимации давно назрел в обществе, поэтому его нужно решить законодательно. «Решение этого вопроса в виде закона — это дополнительное повышение прав пациентов и их родственников и дополнительная открытость наших медицинских организаций», – сказал он.

При этом Фаррахов отметил, что будут предусмотрены исключения, которые будут прописаны в постановлении Правительства, если закон будет принят. Например, если пациент заражен опасной инфекцией. Кроме того, принятие законопроекта не должно быть направлено против профессиональной деятельности медиков.

«Хотелось бы поработать и не спешить с этим документом, потому что надо принимать реально действующий закон. Будет плохо, если появятся недосказанности и свободные трактовки», – заключил депутат Госдумы.

Он добавил, что второе чтение законопроекта об открытой реанимации будет назначено Советом Госдумы позже.

Вчера стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске в реанимацию. Порядок посещения больных родственниками установит Минздрав.

Айрат Фаррахов – депутат Государственной Думы России от Татарстана. В 2002 году работал заместителем главного врача по хирургии РКБ, а в 2003-м – заместителем главного врача по медицинской части РКБ. Министр здравоохранения Татарстана с 2007-го по 2013 год, заместитель министра здравоохранения России с 2013-го по 2014 год, заместитель министра финансов России с 2014-го по 2016 год.

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