Казанский реабилитационный центр «Апрель» получил новое здание

Одномоментно центр может оказывать помощь примерно 60 детям и подросткам.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани открылось новое здание реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель».

Новый центр расположился в здании бывшей казанской поликлиники № 21, расположенном по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 121. Одномоментно учреждение сможет оказывать помощь примерно 60 детям и подросткам.

Ранее у «Апреля» не было собственного здания, и специалисты проводили реабилитацию детей в маленьком помещении. За год реабилитационная организация могла обслужить около 500 детей.

«Все мы помним, в каком помещении находился центр "Апрель" и 50 специалистов – мастеров, которые творили чудо. "Апрель" знают не только в Татарстане, но и за пределами республики, по всей России. Давно назрела необходимость выделить новое помещение. И благодаря Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалеевичу Минниханову эта проблема решена», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В России центр "Апрель" знают везде. Все эксперты говорят, что лучшие традиции по организации медико-социального сопровождения детей внедряются в Татарстане. Мы гордимся, что мы можем быть полезны, гордимся, что можем реализовать помощь благодаря поддержке Президента Республики Татарстан. Мы будем опекать центр "Апрель" и помогать нашим коллегам. Спасибо вам большое!» – заметил главный врач РКБ, депутат Казанской городской Думы Рафаэль Шавалиев.

Новое здание у центра появилось благодаря проекту «Сможем вместе», который в 2017 году запустили Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и депутаты Государственного Совета Татарстана.