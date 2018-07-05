В результате ДТП пострадали два человека.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Липецкой области грузовой поезд протаранил «Жигули», сообщает ТАСС.

Авария произошла накануне около 23.00 в Задонском районе на железнодорожном переезде станции «ДОН».

Водитель легковушки «Жигули» 7-й модели грубо нарушил ПДД и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате грузовой состав снес отечественный автомобиль.

В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир авто. Их на каретах скорой помощи доставили в Липецкую областную больницу.

