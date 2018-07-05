Гитарист группы «Моральный кодекс» госпитализирован в тяжелом состоянии

Медики поставили известному музыканту диагноз «инфаркт миокарда».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии, сообщает издание Life.



Медики поставили известному музыканту диагноз «инфаркт миокарда». Сейчас Николай находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.



В разные периоды музыкант играл в ВИА «Красные маки» и группе «Скандал». С 1989 года стал руководителем коллектива «Моральный кодекс», написал большинство композиций группы.



Николай Девлет-Кильдеев также является автором трех сольных альбомов гитарной музыки. Кроме того, он участвовал в создании одной из пластинок группы «Любэ».