Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне «Фарнборо»

Делегация из России посетит мероприятие в Великобритании, но не представит свою экспозицию.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Роскосмос не будет участвовать в международном авиационно-космическом салоне «Фарнборо» в Великобритании, сообщает РИА Новости.

Российская делегация посетит «Фарнборо-2018», но не представит экспозицию компаний и корпораций.

Причины такого решения в ведомстве не объяснили.

Выставка пройдет с 16 по 22 июля 2018 года. Объединенная авиастроительная корпорация также не планирует демонстрировать гражданскую продукцию на авиасалоне в Великобритании.

Авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, Россия акцентирует внимание на выставках в Китае, Сингапуре и Латинской Америке, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.