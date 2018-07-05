Около девяти тысяч бразильских болельщиков приедут в Казань на матч с Бельгией

Сборные Бразилии и Бельгии сразятся за выход в полуфинал на стадионе Kazan-Arena 6 июля.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Посетить матч сборной Бразилии с командой Бельгии в Казани могут примерно 9 тыс. бразильских болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство латиноамериканской страны.

В дипмиссии отметили, что официальных данных о числе планирующих посетить матч фанатов из Бразилии нет, но их число может составлять около 20 процентов от общей вместимости стадиона с учетом того, что FIFA выделяет часть билетов болельщикам участвующих в игре команд. Вместимость стадиона Kazan-Arena составляет 45 тыс. 379 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на матч между командами Бразилии и Бельгии 6 июля в Казань прибудут восемь бесплатных поездов с болельщиками.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани 6 июля станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.