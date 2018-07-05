Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг на 297-м км трассы М1.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Жертвами столкновения трех фур и микроавтобуса в Смоленской области стали два человека, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло поздно ночью в четверг на 297-м км трассы М1. По предварительной версии, в затормозившую на перекрестке фуру влетел микроавтобус. Дальше по принципу домино в него въехали еще два грузовика.

Жертвами ДТП стали два человека. Еще один пострадавший был доставлен в больницу.