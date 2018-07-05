К 2021 году 75 процентов детей Татарстана будут получать качественное допобразование

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). К 2021 году 70 – 75 процентов татарстанских детей в возрасте от 5 до 18 лет будут обеспечены качественными программами дополнительного образования.
Об этом заявила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, которая выступила модератором состоявшегося в Кукморском районе пленарного заседания республиканского совещания работников образования и науки Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.
Мероприятие состоялось 4 июля. 200 его участников обсудили дополнительное образование детей в Татарстане и пути его развития.
Вниманию делегатов также был представлен опыт организаций дополнительного образования детей Куморского района. Свои возможности продемонстрировали центр детского творчества «Галактика», школа имени С. А. Ахтямова села Манзарас, детский сад № 5 «Созвездие», кукморская средняя школа № 4. В районном Доме культуры работала выставка декоративно-прикладного творчества кукморских мастеров.
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