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Татар-информ

5 июля 2018, 10:57

Экономика и финансыОбщество

Аналитики узнали средний чек казанцев в интернет-магазинах

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За январь – май этого года на одного жителя Казани пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Средний чек казанцев в китайских интернет-магазинах вырос на 20 процентов и теперь составляет 640 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги».

За первые пять месяцев 2018 года на одного казанца пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае. Чаще всего в Интернете покупают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.

С компьютеров жители Казани оплачивают 70 процентов покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов – 30 процентов.

В День холостяка, 11 ноября, одна из глобальных торговых площадок запускает крупнейшую интернет-распродажу со скидками до 90 процентов. В этот день в прошлом году общие траты покупателей увеличились в 8,3 раза, а число покупок из Приволжского федерального округа выросло почти в восемь раз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что китайский интернет-ритейлер AliExpress будет доставлять заказы в Россию не более чем за десять дней.

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