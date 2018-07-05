Аналитики узнали средний чек казанцев в интернет-магазинах

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Средний чек казанцев в китайских интернет-магазинах вырос на 20 процентов и теперь составляет 640 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Деньги».
За первые пять месяцев 2018 года на одного казанца пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае. Чаще всего в Интернете покупают одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику, товары для дома и спорта.
С компьютеров жители Казани оплачивают 70 процентов покупок в китайских интернет-магазинах, со смартфонов и планшетов – 30 процентов.
В День холостяка, 11 ноября, одна из глобальных торговых площадок запускает крупнейшую интернет-распродажу со скидками до 90 процентов. В этот день в прошлом году общие траты покупателей увеличились в 8,3 раза, а число покупок из Приволжского федерального округа выросло почти в восемь раз.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что китайский интернет-ритейлер AliExpress будет доставлять заказы в Россию не более чем за десять дней.
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