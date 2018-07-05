Приставы приехали по месту жительства 38-летнего мужчины, чтобы арестовать за долги имущество.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске пристав защитил коллегу от должника с ножом, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Судебные приставы приехали к 38-летнему мужчине, чтобы взыскать с него долг в размере 40 тысяч рублей, но хозяин квартиры встретил представителей закона агрессивно. Когда приставы стали арестовывать имущество должника, мужчина схватил кухонный нож и набросился на них.

Судебный пристав Евгений Малышев в не растерялся и обезоружил нападавшего. Позже агрессивный должник был задержан и доставлен в полицию.

