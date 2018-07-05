В Казани построят стадион из роллов весом более 18 килограммов

Копию стадиона Kazan-Arena возведут в одном из ресторанов города.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Казани собираются установить рекорд по самому большому стадиону из роллов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Шеф-повар ресторана «Якитория» соорудит из роллов копию стадиона Kazan-Arena длиной около полутора метров и весом более 18 килограммов.

Все роллы, использованные для «строительства», будут готовы к употреблению, и все гости мероприятия смогут продегустировать блюдо.

Акция приурочена к чемпионату мира по футболу и выходу сборной России в четвертьфинал мундиаля.