Президент РТ пригласил генсека Совета исламских банков на KazanSummit 2019

Рустам Минниханов обсудил с Абделиллахом Белатиком перспективы сотрудничества в области исламских финансов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил генерального секретаря Совета исламских банков и финансовых институтов Абделиллаха Белатика в следующем году принять участие в XI международном экономическом саммите: «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019».

Рустам Минниханов встретился с Абделиллахом Белатиком в астанинском Конгресс-центре EXPO в ходе рабочего визита в Казахстан. Они обсудили перспективы сотрудничества в области исламских финансов. В частности, Президент РТ предложил на площадке KazanSummit организовать сессии на тему внедрения механизмов исламского финансирования, сообщает пресс-служба главы республики.

Совет исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI) – международная некоммерческая организация, входящая в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Она была создана по инициативе Исламского банка развития (ИБР) и ключевых мировых исламских финансовых институтов. Задачи совета заключаются в представлении исламской индустрии финансовых услуг в глобальном масштабе и укреплении сотрудничества между его членами и другими учреждениями с аналогичными интересами и целями.

Кроме того, Рустам Минниханов встретился с президентом Группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. Собеседники также затронули тему исламских финансов и оценили уровень организации Астанинского форума исламской экономики. Президент РТ вспомнил о своем визите в Исламский банк развития в Джидде и напомнил о своем приглашении посетить ежегодный саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit».