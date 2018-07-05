Президент РТ пригласил генсека Совета исламских банков на KazanSummit 2019

Экономика и финансыОфициальная хроника
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Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил генерального секретаря Совета исламских банков и финансовых институтов Абделиллаха Белатика в следующем году принять участие в XI международном экономическом саммите: «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019».
Рустам Минниханов встретился с Абделиллахом Белатиком в астанинском Конгресс-центре EXPO в ходе рабочего визита в Казахстан. Они обсудили перспективы сотрудничества в области исламских финансов. В частности, Президент РТ предложил на площадке KazanSummit организовать сессии на тему внедрения механизмов исламского финансирования, сообщает пресс-служба главы республики.
Совет исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI) – международная некоммерческая организация, входящая в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Она была создана по инициативе Исламского банка развития (ИБР) и ключевых мировых исламских финансовых институтов. Задачи совета заключаются в представлении исламской индустрии финансовых услуг в глобальном масштабе и укреплении сотрудничества между его членами и другими учреждениями с аналогичными интересами и целями.
Кроме того, Рустам Минниханов встретился с президентом Группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. Собеседники также затронули тему исламских финансов и оценили уровень организации Астанинского форума исламской экономики. Президент РТ вспомнил о своем визите в Исламский банк развития в Джидде и напомнил о своем приглашении посетить ежегодный саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit».
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