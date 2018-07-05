Бразильские болельщики «отрываются» на Баумана в преддверии матча с Бельгией

На видео фанаты танцуют, прыгают, выкрикивают слоганы, играют на аккордеоне, пьют пенистые напитки и ведут себя крайне шумно.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Сети появилась видеозапись отдыха футбольных болельщиков из Бразилии в центре Казани. Фанаты собрались на летней террасе одного из кафе на улице Баумана.

На видео фанаты танцуют, прыгают, хлопают в ладоши, выкрикивают слоганы, играют на аккордеоне, пьют пиво и ведут себя крайне шумно.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на матч между командами Бразилии и Бельгии 6 июля в Казань прибудут восемь бесплатных поездов с болельщиками.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани 6 июля станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.