Бразильские болельщики «отрываются» на Баумана в преддверии матча с Бельгией

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: кадр из видео
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Сети появилась видеозапись отдыха футбольных болельщиков из Бразилии в центре Казани. Фанаты собрались на летней террасе одного из кафе на улице Баумана.
На видео фанаты танцуют, прыгают, хлопают в ладоши, выкрикивают слоганы, играют на аккордеоне, пьют пиво и ведут себя крайне шумно.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на матч между командами Бразилии и Бельгии 6 июля в Казань прибудут восемь бесплатных поездов с болельщиками.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани 6 июля станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. За выход в полуфинал поспорят сборные Бразилии и Бельгии. Встреча состоится на стадионе Kazan-Arena и начнется в 21 час по Москве.
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