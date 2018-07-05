Участники автопробега «Автотуризм без вреда природе» достигли Челябинской области

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Фото: Минэкологии РТ
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Участники автопробега «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» достигли Челябинской области. Сегодня они работают на территории национального парка «Таганай», название которого с башкирского языка переводится как «подставка для луны», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Инициаторами автопробега выступили Набережночелнинское отделение РГО и Минэкологии Татарстана. Пробег стартовал 2 июля из Набережных Челнов. Его участниками стали 12 человек – общественники, волонтеры, спортсмены, не равнодушные к проблемам экологии и окружающей среды.
Общая протяженность маршрута – более 7 тыс. км. Он проходит через особо охраняемые территории, национальные парки, экофермы, природные музеи и заповедники. Задача участников автопробега – пополнение картографических и географических данных на картах России, а также организация совместных с местными волонтерскими и экологическими движениями акций по очистке территорий и водоемов, пропаганде раздельного сбора мусора и развития экотуризма.
«Национальный парк “Таганай” это – родина альпинизма на Южном Урале. За моей спиной вы можете наблюдать такую достопримечательность, как “Черная скала”. Отсюда открывается живописный вид на горы Южного Урала. Таганай доступен для посещения круглый год. Сюда приезжают альпинисты – как спортсмены, так и любители. Здесь существует экологическая тропа, где можно познакомиться с растительным и животным миром Южного Урала», — рассказал один из участников пробега, специалист Прикамского территориального управления Минэкологии РТ, член Набережночелинского отделения РГО Ильшат Губайдуллин.
Сам национальный парк расположен на границе Европы и Азии, что уже делает его уникальным. 568 кв. км его площади охватывают северную часть средневысотных горных хребтов Южного Урала. Несмотря на близость к областному центру — от Челябинска парк находится всего в 130 км, здесь удалось сохранить и дикую красоту природы, и богатство животного мира.
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