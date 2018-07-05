«Яндекс» прокомментировал рассекречивание файлов пользователей Google Docs

В поисковую выдачу попали лишь те документы, которые не были защищены логином и паролем.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В «Яндексе» объяснили, как файлы пользователей Google Docs оказались в поисковой выдаче, сообщает РБК.

В компании отметили, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. В выдаче не могут оказаться страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt. Это относится и к тем случаям, когда документы находятся в открытой части Интернета.

Ранее пользователи сообщили, что «Яндекс» по запросу «пароли» начал выдавать файлы из Google Docs. К 1.30 по московскому времени эти документы перестали отображаться по запросу «пароли». Также перестали отображаться документы из Google Docs по таким запросам, как «расписание», «график», «сметы» и так далее.

В апреле социальная сеть Facebook заявила об утечке данных 87 млн человек, в основном американцев. Руководство соцсети сообщило, что данные могли быть переданы фирме Cambridge Analytica для работы с предвыборным штабом будущего Президента США Дональда Трампа в 2016 году.