«Яндекс» прокомментировал рассекречивание файлов пользователей Google Docs

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В «Яндексе» объяснили, как файлы пользователей Google Docs оказались в поисковой выдаче, сообщает РБК.
В компании отметили, что поиск индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем. В выдаче не могут оказаться страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt. Это относится и к тем случаям, когда документы находятся в открытой части Интернета.
Ранее пользователи сообщили, что «Яндекс» по запросу «пароли» начал выдавать файлы из Google Docs. К 1.30 по московскому времени эти документы перестали отображаться по запросу «пароли». Также перестали отображаться документы из Google Docs по таким запросам, как «расписание», «график», «сметы» и так далее.
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