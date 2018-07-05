Главное
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Татар-информ

5 июля 2018, 10:00

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

С начала ЧМ посетители аккредитованных заведений Казани съели более 21 тысячи треугольников

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Средний чек российского болельщика составил полторы тысячи рублей, средний чек болельщика иностранного – около двух тысяч.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). С начала чемпионата мира по футболу 2018 года посетители аккредитованных брендом Visit Tatarstan кафе, баров и ресторанов съели 21 тыс. 125 треугольников. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Кроме того, подсчитано, что пришедшие в эти заведения выпили 87 тыс. 927 литров пива. Средний чек российского болельщика составил 1,5 тыс. рублей с человека, средний чек болельщика иностранного – около 2 тыс. рублей.

Посетители кафе «Хинкальная» съели 57 тыс. 674 хинкали и 5 тыс. 786 хачапури.

Из отзывов казанских рестораторов следует, что самыми доброжелательными были болельщики из Колумбии. В ресторане «Перекресток Джаза» колумбийские фанаты отблагодарили шеф-повара за ужин песней. Впрочем, руководители заведений отмечают дружелюбие всех гостей мундиаля.

Официальный туристический бренд республики Visit Tatarstan существует уже два года. Сотрудники Центра развития туризма РТ проверяют интересные туристам объекты на соответствие критериям качества бренда и предоставляют соответствующе сертификаты. 

Следующая новость

В Казани появилось граффити с изображением Неймара

Новости дня
11:18
В Казани появилось граффити с изображением Неймара

Портрет нападающего сборной Бразилии разместили возле отеля, в котором остановятся «пентакампеоны».

11:13
Жертвами столкновения трех фур и микроавтобуса в Смоленской области стали два человека
11:12
Около девяти тысяч бразильских болельщиков приедут в Казань на матч с Бельгией

Сборные Бразилии и Бельгии сразятся за выход в полуфинал на стадионе Kazan-Arena 6 июля.

11:05
«Яндекс» прокомментировал рассекречивание файлов пользователей Google Docs
10:57
Аналитики узнали средний чек казанцев в интернет-магазинах

За январь – май этого года на одного жителя Казани пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае.

10:53
В Казани построят стадион из роллов весом более 18 килограммов

Копию стадиона Kazan-Arena возведут в одном из ресторанов города.

10:49
В Зеленодольске пристав защитил коллегу от должника с ножом

Приставы приехали по месту жительства 38-летнего мужчины, чтобы арестовать за долги имущество.

10:46
Бразильские болельщики «отрываются» на Баумана в преддверии матча с Бельгией

На видео фанаты танцуют, прыгают, выкрикивают слоганы, играют на аккордеоне, пьют пенистые напитки и ведут себя крайне шумно.

10:30
Президент РТ пригласил генсека Совета исламских банков на KazanSummit 2019

Рустам Минниханов обсудил с Абделиллахом Белатиком перспективы сотрудничества в области исламских финансов.

10:18
В Казани рекомендовали сократить продолжительность рабочего дня 6 июля из-за ЧМ

Власти города предложили установить продолжительность рабочего дня до 14 часов.

10:10
Wikipedia в знак протеста стала недоступна в четырех странах
10:00
С начала ЧМ посетители аккредитованных заведений Казани съели более 21 тысячи треугольников

Средний чек российского болельщика составил полторы тысячи рублей, средний чек болельщика иностранного – около двух тысяч.

09:42
Американский сенатор предупредил Россию о возможных «драконовских мерах»
09:28
Рустам Минниханов удостоен юбилейной медали «20 лет Астане»

Награду Президенту РТ вручил Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

09:27
На реке Зай в Татарстане утонул рыбак

Тело 52-летнего мужчины обнаружили спасатели МЧС сегодня рано утром вблизи села Утяшкино.

09:10
«Вуз или ссуз»: как понять, что твоему ребенку лучше выбрать среднее профессиональное образование?

Советы родителям абитуриентов дают квалифицированные психологи и специалисты по профориентации.

09:07
В Москве в квартире друга умерла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2»
08:55
Один человек пострадал в ДТП с «красным» автобусом и внедорожником в Казани

Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

08:54
Трамп поздравил Америку с Днем независимости постом в Twitter
08:38
В центре Казани открыли «Окна в прошлое»
08:28
Против Федерации автовладельцев России могут подать иск за клевету
08:27
В Набережных Челнах из горящей квартиры пожарные спасли женщину и мужчину

Причиной пожара. по предварительной версии, стала непотушенная сигарета.

08:06
Иран готов заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти
07:50
В Куркачах с 10 июля стартует юнармейская смена «Растим патриотов»

Смена продлится 7 дней и соберет почти 100 юнармейцев из различных городов и районов РТ.

07:34
Порошенко: Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот
События

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани этим летом

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»

04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?

04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»