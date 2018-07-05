С начала ЧМ посетители аккредитованных заведений Казани съели более 21 тысячи треугольников

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). С начала чемпионата мира по футболу 2018 года посетители аккредитованных брендом Visit Tatarstan кафе, баров и ресторанов съели 21 тыс. 125 треугольников. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
Кроме того, подсчитано, что пришедшие в эти заведения выпили 87 тыс. 927 литров пива. Средний чек российского болельщика составил 1,5 тыс. рублей с человека, средний чек болельщика иностранного – около 2 тыс. рублей.
Посетители кафе «Хинкальная» съели 57 тыс. 674 хинкали и 5 тыс. 786 хачапури.
Из отзывов казанских рестораторов следует, что самыми доброжелательными были болельщики из Колумбии. В ресторане «Перекресток Джаза» колумбийские фанаты отблагодарили шеф-повара за ужин песней. Впрочем, руководители заведений отмечают дружелюбие всех гостей мундиаля.
Официальный туристический бренд республики Visit Tatarstan существует уже два года. Сотрудники Центра развития туризма РТ проверяют интересные туристам объекты на соответствие критериям качества бренда и предоставляют соответствующе сертификаты.
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