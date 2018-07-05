Wikipedia в знак протеста стала недоступна в четырех странах

На итальянской, испанской, латышской и польской версиях портала вместо главной страницы появляется сообщение о скором голосовании в Европарламенте.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Wikipedia стала недоступна в четырех странах из-за протеста против директивы Европейского Союза по защите авторского права в Интернете, сообщает РБК.

Вместо главной страницы на итальянской, испанской, латышской и польской версиях портала появляется сообщение о предстоящем голосовании в Европейском парламенте. Создатели ресурса уверены, что если текущая версия законопроекта будет одобрена, обмен новостями в социальных сетях и доступ к ним через поисковые системы будут усложнены.

В своем обращении к Европарламенту создатели портала заявили, что они хотят продолжать предоставлять своим пользователям «возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом» и поэтому призывают всех его депутатов голосовать против нынешнего текста инициативы.

Одна из статей законопроекта наделяет платформы ответственностью за нарушения авторских прав их пользователями, из-за чего сайты будут вынуждены предварительно фильтровать загружаемый контент. Еще одна статья вводит «налог на ссылки», согласно которому новостные агрегаторы обяжут платить за копирование фрагментов журналистских материалов.

Голосование по данному документу состоится на заседании Европарламента сегодня, 5 июля.