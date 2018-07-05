Главное
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Татар-информ

5 июля 2018, 10:10

Политика

Wikipedia в знак протеста стала недоступна в четырех странах

Рекомендуем

На итальянской, испанской, латышской и польской версиях портала вместо главной страницы появляется сообщение о скором голосовании в Европарламенте.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Wikipedia стала недоступна в четырех странах из-за протеста против директивы Европейского Союза по защите авторского права в Интернете, сообщает РБК.

Вместо главной страницы на итальянской, испанской, латышской и польской версиях портала появляется сообщение о предстоящем голосовании в Европейском парламенте. Создатели ресурса уверены, что если текущая версия законопроекта будет одобрена, обмен новостями в социальных сетях и доступ к ним через поисковые системы будут усложнены.

В своем обращении к Европарламенту создатели портала заявили, что они хотят продолжать предоставлять своим пользователям «возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом» и поэтому призывают всех его депутатов голосовать против нынешнего текста инициативы.

Одна из статей законопроекта наделяет платформы ответственностью за нарушения авторских прав их пользователями, из-за чего сайты будут вынуждены предварительно фильтровать загружаемый контент. Еще одна статья вводит «налог на ссылки», согласно которому новостные агрегаторы обяжут платить за копирование фрагментов журналистских материалов.

Голосование по данному документу состоится на заседании Европарламента сегодня, 5 июля.

Следующая новость

Фаррахов: Открытая реанимация – это повышение прав пациентов и их близких
Новости дня
13:16
Крупный строительный холдинг из Казахстана хочет открыть филиал в РТ

Перспективы сотрудничества в стройиндустрии обсудили Президент Татарстана и председатель правления BI Group Engineering.

13:05
Умер оператор фильмов «Кофе и сигареты» и «Танцующая в темноте»
13:01
На стройке в Татарстане рухнул башенный кран

ЧП произошло ночью в четверг, 5 июля, в селе Высокая Гора.

13:00
Неймар выложил видео встречи болельщиками сборной Бразилии в Казани

На видеоролике запечатлено, как футбольные фанаты приветствуют соотечественников, размахивая национальными флагами.

12:54
Рустам Минниханов принял участие в открытии международного финансового центра «Астана»

Церемонию презентации МФЦ «Астана» открыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

12:48
В день матча Бразилия – Бельгия в Казани ограничат движение транспорта

На территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena, снова заработает правило «последней мили».

12:38
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

Ночью в большинстве районов республики пройдут дожди.

12:30
Фаррахов: Открытая реанимация – это повышение прав пациентов и их близких

Депутат Госдумы от Татарстана уверен, что к пациентам, которые находятся в критическом состоянии, необходимо пропускать родственников.

12:22
Мэр Казани пообещал подарить Неймару участок в новом экорайоне

Участок достанется бразильцу только в том случае, если он забьет в столице Татарстана не меньше трех голов.

12:17
В Казани из окна квартиры выпала полуторагодовалая девочка

Ребенок находится в больнице в отделении интенсивной терапии.

12:12
В проект нового кладбища Казани вошел участок под крематорий

Территория площадью 0,55 гектара отведена с внешней стороны погребального комплекса, вдоль трассы М7.

12:00
«Песняры» представили первый в истории ансамбля видеоклип
11:58
Сборная Бразилии прилетела в Казань на четвертьфинал чемпионата мира

В столице Татарстана пятикратные чемпионы мира сыграют против команды Бельгии.

11:54
К 2021 году 75 процентов детей Татарстана будут получать качественное допобразование

Участники секционного заседания в Кукморе обсудили дополнительное образование детей в республике и пути его развития.

11:48
Опубликован новый состав совета директоров ПАО «КАМАЗ»

Не вошедший в новый состав совета директоров Ильдар Халиков ушел в отставку с поста главы Правительства РТ в апреле прошлого года.

11:38
«Месси, чао»: бразильские фанаты готовятся встречать свою команду в Казани

Десятки поклонников сборной Бразилии с самого утра дежурят у отеля «Мираж».

11:29
В Липецкой области грузовой поезд протаранил «Жигули»
11:27
Казанский реабилитационный центр «Апрель» получил новое здание

Одномоментно центр может оказывать помощь примерно 60 детям и подросткам.

11:22
Гитарист группы «Моральный кодекс» госпитализирован в тяжелом состоянии
11:18
В Казани появилось граффити с изображением Неймара

Портрет нападающего сборной Бразилии разместили возле отеля, в котором остановятся «пентакампеоны».

11:13
Жертвами столкновения трех фур и микроавтобуса в Смоленской области стали два человека
11:12
Около девяти тысяч бразильских болельщиков приедут в Казань на матч с Бельгией

Сборные Бразилии и Бельгии сразятся за выход в полуфинал на стадионе Kazan-Arena 6 июля.

11:05
«Яндекс» прокомментировал рассекречивание файлов пользователей Google Docs
10:57
Аналитики узнали средний чек казанцев в интернет-магазинах

За январь – май этого года на одного жителя Казани пришлось в среднем шесть онлайн-покупок в Китае.

10:53
В Казани построят стадион из роллов весом более 18 килограммов

Копию стадиона Kazan-Arena возведут в одном из ресторанов города.

События

05 июля«Хотелось упасть и не вставать»: челнинец пробежал 220 километров, чтобы привлечь внимание к проблемам детдомовцев

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани этим летом

05 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»