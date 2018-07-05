Театр-квест «ТОЛСТОЙ.PRO» проведет бал «Дом оживших персонажей» в музее Боратынского

Фото: vk.com/tolstoypro2
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 7 июля Дом-музей Боратынского Театр-квест «ТОЛСТОЙ.PRO» откроет для посетителей новый взгляд на историю и литературу, сообщает пресс-служба театра.
Организаторы мероприятия обещают, что привычные места покажутся для посетителей совершенно новыми, а знания пополнятся необычными фактами.
С первых шагов на территории дома участник мероприятия повстречает Льва Николаевича Толстого – он станет таким же участником бала. Затем каждый посетитель получит буклет персонажа с описанием своей роли и примет участие в иммерсивном театре.
Иммерсивный театр – это мероприятие, где на фоне квестов, приключений, интриг, скандалов и расследований, профессиональные актеры разыгрывают сцены из эпохи Толстого с активным участием зрителей.
В течение всего вечера будет звучать живая музыка, состоятся мастер-классы по бальным танцам, будут работать фотозоны – у участников появится возможность сфотографироваться в платьях 18-19 века.
По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок.
Организаторы мероприятия обещают, что привычные места покажутся для посетителей совершенно новыми, а знания пополнятся необычными фактами.
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