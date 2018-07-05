(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На юге Китая разбился самолет-амфибия, сообщает Росбалт.
Небольшой туристический самолет-амфибия упал в водоем в провинции Хайнань. В результате крушения погиб один человек.
Причины инцидента устанавливаются.
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