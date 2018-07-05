Рустам Минниханов удостоен юбилейной медали «20 лет Астане»

Награду Президенту РТ вручил Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочего визита в Казахстан Президента Татарстана Рустама Минниханова Премьер-министр этой страны Бакытжан Сагинтаев по поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вручил ему юбилейную медаль «20 лет Астане».

Президент РТ поблагодарил главу Правительства Казахстана за высокую награду и оказанное гостеприимство. Он также пожелал процветания Астане и заверил, что и в будущем будет работать над укреплением российско-казахстанского сотрудничества.

Юбилейная медаль «20-лет Астане» была учреждена указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 17 апреля этого года в связи с двадцатилетием переноса столицы из Алматы в Астану, отмечает пресс-служба Президента РТ.