Рустам Минниханов удостоен юбилейной медали «20 лет Астане»

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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня в ходе рабочего визита в Казахстан Президента Татарстана Рустама Минниханова Премьер-министр этой страны Бакытжан Сагинтаев по поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вручил ему юбилейную медаль «20 лет Астане».
Президент РТ поблагодарил главу Правительства Казахстана за высокую награду и оказанное гостеприимство. Он также пожелал процветания Астане и заверил, что и в будущем будет работать над укреплением российско-казахстанского сотрудничества.
Юбилейная медаль «20-лет Астане» была учреждена указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 17 апреля этого года в связи с двадцатилетием переноса столицы из Алматы в Астану, отмечает пресс-служба Президента РТ.
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