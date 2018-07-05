(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На реке Зай в Татарстане утонул рыбак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Рано утром в четверг, 5 июля, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на реке Зай недалеко от селя Утяшкино найдено тело мужчины. Спасатели вытащили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.
Причины гибели 52-летнего рыбака устанавливаются.
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Тело 52-летнего мужчины обнаружили спасатели МЧС сегодня рано утром вблизи села Утяшкино.
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