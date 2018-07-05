В Набережных Челнах состоится прямая трансляция матча Россия — Хорватия

Майдан и прилегающая территория на время матча будут перекрыты для транспорта и объявляются безалкогольной зоной.

(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах по решению мэра города Наиля Магдеева 7 июля на городском майдане состоится прямая трансляция футбольного матча чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались. Это вызвало недовольство футбольных болельщиков.

7 июля с 19 часов до полуночи будет введено временное ограничение движения автомобилей по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Майдан и прилегающая территория на это время объявляются безалкогольной зоной. Само мероприятие начнется в 20 часов — болельщиков будет встречать ведущий. Вход свободный.