В Набережных Челнах состоится прямая трансляция матча Россия — Хорватия

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Набережные Челны, 5 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах по решению мэра города Наиля Магдеева 7 июля на городском майдане состоится прямая трансляция футбольного матча чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались. Это вызвало недовольство футбольных болельщиков.
7 июля с 19 часов до полуночи будет введено временное ограничение движения автомобилей по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева.
Майдан и прилегающая территория на это время объявляются безалкогольной зоной. Само мероприятие начнется в 20 часов — болельщиков будет встречать ведущий. Вход свободный.
Подопечные Роберто Мартинеса поборются с бразильцами за выход в полуфинал мундиаля.
На форуме предлагается обсудить современное состояние и перспективы развития региональных и национальных СМИ, обмен опытом.
Майдан и прилегающая территория на время матча будут перекрыты для транспорта и объявляются безалкогольной зоной.
Блюдо «Жаркая Цыпочка по-пекински со съедобной скорлупой под ананасовым соусом» приготовят на самом большом мангале в мире.
Женщины в ущерб здоровью сознательно отказывались от медицинской помощи.
Защитник бразильцев отметил, что его команде нужно будет играть осознанно в матче с бельгийцами.
Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему из-за оказания услуг ненадлежащего качества.
Наставник сборной Бразилии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира в Казани.
Тите считает, что поведение нападающего сборной Бразилии на поле – его личное дело.
По мнению главного тренера сборной Бразилии, именно психологическое состояние игроков во многом определяет результат.
Злоумышленники представляются гражданам сотрудниками МЧС или газовой службы.
По мнению Тите, серии пенальти не отражают положение дел на футбольном поле.
Самый дорогой комплект одежды, который продают на сайте объявлений, стоит почти 20 тыс. рублей.
Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции на национальных инструментах.
Гестационная живопись предполагает нанесение рисунка на живот беременной женщины.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие