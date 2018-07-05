В день трагедии девушка с друзьями отдыхала в ночном клубе.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Москве в квартире друга умерла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», сообщает газета «Известия».

20-летняя Полина Лобанова была обнаружена в квартире друга в ванной в среду, 4 июля. Причина смерти пока не установлена.

Известно, что в день трагедии девушка с друзьями отдыхала в ночном клубе.

