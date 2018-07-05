Трамп поздравил Америку с Днем независимости постом в Twitter

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент США Доналд Трамп поздравил американцев с Днем независимости в Twitter, передает TACC.
Американский лидер опубликовал четыре фотографии с торжественного мероприятия в Вашингтоне, на которых он везде изображен с супругой Меланьей. Они любуются фейрверком с балкона Белого дома. Президент США сопроводил фотографии краткой фразой «С днем рождения, Америка».
День независимости, который отмечается 4 июля, считается главным праздником у американцев. В прошедшую среду Соединенные Штаты отметили его в 242-й раз. День независимости приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу США от британского владычества.
На самом деле, документ был принят еще 2 июля, но только спустя два дня Конгресс одобрил измененную версию документа. После этого декларация была распечатана и распространена среди населения, поэтому «днем рождения» Соединенных Штатов считается 4 июля.
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