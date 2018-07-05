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Татар-информ

5 июля 2018, 08:55

Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с «красным» автобусом и внедорожником в Казани

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Фото: соцсети

Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Один человек пострадал в столкновении «красного» автобуса и внедорожника в Казани. Первые фотографии с места ДТП выложили очевидцы на страницах в соцсетях.

По предварительным данным, авария произошла на улице Чуйкова. На фото видно, что в результате ДТП у внедорожника «Ниссан» сильно деформированы двери.

Очевидцы сообщают, что в аварии пострадала пожилая женщина – пассажирка автобуса. У нее травма колена.

Причины аварии и личность пострадавшей устанавливаются.


 

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