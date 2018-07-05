В центре Казани открыли «Окна в прошлое»

На здании по улице Камала появились нарисованные окна, из которых выглядывают жители доходного дома и посетители старинных лавок.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На стене дома по улице Камала, 2 появился новый арт-объект, который знакомит нынешних казанцев с горожанами прошлого, сообщает мэрия Казани.

Новосибирский художник Василий Каптырев в течение двух недель рисовал окна, из которых выглядывают жители Казани конца 19 века — начала 20 века. Автор ориентировался на архивные фотографии, чтобы изобразить татарские костюмы, вывески и шрифты. Сообщается, что большая часть работы уже проделана, но расставлены еще не все акценты.

Так, на доме в Центре Казани теперь есть 10 окон доходного дома, на первом этаже которого расположились магазины и лавки. В каждом окне — своя законченная история. На центральном верхнем окне появилась девушка в рыжих одеяниях и рыжей чалме, с чашкой в руке. Из другого выглядывает мальчик с кистью, который изображен в компании мужчин.

«Все достаточно условно — нет привязки к какому-то дому или какой-то ситуации, это собирательный образ», — пояснил автор арт-объекта.