В центре Казани открыли «Окна в прошлое»

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Фото: kzn.ru
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На стене дома по улице Камала, 2 появился новый арт-объект, который знакомит нынешних казанцев с горожанами прошлого, сообщает мэрия Казани.
Новосибирский художник Василий Каптырев в течение двух недель рисовал окна, из которых выглядывают жители Казани конца 19 века — начала 20 века. Автор ориентировался на архивные фотографии, чтобы изобразить татарские костюмы, вывески и шрифты. Сообщается, что большая часть работы уже проделана, но расставлены еще не все акценты.
Так, на доме в Центре Казани теперь есть 10 окон доходного дома, на первом этаже которого расположились магазины и лавки. В каждом окне — своя законченная история. На центральном верхнем окне появилась девушка в рыжих одеяниях и рыжей чалме, с чашкой в руке. Из другого выглядывает мальчик с кистью, который изображен в компании мужчин.
«Все достаточно условно — нет привязки к какому-то дому или какой-то ситуации, это собирательный образ», — пояснил автор арт-объекта.
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