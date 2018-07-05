Главное
Вопросы коррупции в Татарстане начнут обсуждать на общественных слушаниях

Татар-информ

5 июля 2018, 08:28

Экономика и финансы

Против Федерации автовладельцев России могут подать иск за клевету

4 июля ФАР опубликовала результаты исследования, по которым на 76 процентах АЗС России недоливают бензин.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Независимый топливный союз (НТС) опубликовал заявление на официальном сайте о том, что рассматривает возможность подачи иска Федерации автовладельцев России (ФАР) за клевету, сообщает РБК

Вчера ФАР опубликовала результаты исследования, которые гласят, что почти 76 процентов АЗС России недоливают топливо при заправке. 

Президент НТС Павел Баженов не отрицает, что проблема недолива присутствует, но она является не такой «распространённой». 

Также союз ставит под сомнение методологию исследования, в частности, методику «тайного покупателя». Исследователь сначала наливал бензин в пластиковую канистру, а затем переливал в мерное устройство. По заявлению союза, «из-за элементарного испарения бензина» и «возможных утечек во время налива и перелива» методика является не совершенной и уже предполагает ошибки. 

Также в организации считают, что делать на основании данных по 34 заправкам при общем количестве 25 тысяч — «непрофессионально».

Следующая новость

Проект «Бизнес-Десант. Лето 2018» состоялся в 25 районах Татарстана
Новости дня
09:42
Американский сенатор предупредил Россию о возможных «драконовских мерах»
09:28
Рустам Минниханов удостоен юбилейной медали «20 лет Астане»

Награду Президенту РТ вручил Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

09:27
На реке Зай в Татарстане утонул рыбак

Тело 52-летнего мужчины обнаружили спасатели МЧС сегодня рано утром вблизи села Утяшкино.

09:10
«Вуз или ссуз»: как понять, что твоему ребенку лучше выбрать среднее профессиональное образование?
09:07
В Москве в квартире друга умерла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2»
08:55
Один человек пострадал в ДТП с «красным» автобусом и внедорожником в Казани

Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

08:54
Трамп поздравил Америку с Днем независимости постом в Twitter
08:38
В центре Казани открыли «Окна в прошлое»
08:28
Против Федерации автовладельцев России могут подать иск за клевету
08:27
В Набережных Челнах из горящей квартиры пожарные спасли женщину и мужчину

Причиной пожара по предварительной версии стала непотушенная сигарета.

08:06
Иран готов заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти
07:50
В Куркачах с 10 июля стартует юнармейская смена «Растим патриотов»

Смена продлится 7 дней и соберет почти 100 юнармейцев из различных городов и районов РТ.

07:34
Порошенко: Украина была «матерью» для Русской православной церкви. Именно так, а не наоборот
07:20
В Канаде 19 человек погибли из-за жары
07:06
77 процентов россиян говорят об ухудшении качества образования после введения ЕГЭ
06:52
Нападающий Бразилии Неймар пролежал около 14 минут на газоне за мундиаль — 2018
06:36
Во дворе Благовещенского собора представят постановку «Сказ о Петре и Февронии»

Постановка состоится с участием заслуженной артистки РТ Елены Калагановой и Мужского Архиерейского хора Казанского Богородицкого монастыря.

06:28
Победительницу «Евровидения» могут дисквалифицировать
06:10
Киев пригрозил ответными мерами на переименование российских полков в честь украинских городов
05:18
В Болгаре отпраздновали День молодежи и День Нептуна

В торжественной части праздника чествовали молодых специалистов, недавно заключившие брак супружеские пары и семьи, в которых появились новорожденные.

04:16
В Казани пройдет молебное пение и концерт в честь Дня семьи, любви и верности

Молебен святым Петру и Февронии Муромским проведет настоятель Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин).

03:26
Нацбиблиотека РТ провела для детей из ОАЭ и Казахстана «Эдэби-мэдэни квест»

В «Заречье» отдыхают дети из 23-х регионов России, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан.

02:12
Спасский техникум отраслевых технологий выпустил 65 специалистов

Выпускники, отличившиеся в общественной деятельности, спорте, награждены дипломами и сертификатами.

01:32
Садоводы Елабуги объединились в Ассоциацию

Дачники сообща будут решать общие вопросы и развивать инфраструктуру садовых товариществ.

01:06
Скотланд-Ярд: Отравленные в Эймсбери стали жертвами «Новичка»
События

05 июляЖивописный Карьер, возрожденное Лебяжье и мрачный «Локомотив»: где искупаться в Казани этим летом

04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов

04 июляПоле, столб, «КАМАЗ»: подробности нелепой аварии в Камско-Устьинском районе Татарстана

04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»

04 июляВадим Янгиров: «Казанский марафон стал флагманским событием»

04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?

04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»