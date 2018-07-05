Против Федерации автовладельцев России могут подать иск за клевету

4 июля ФАР опубликовала результаты исследования, по которым на 76 процентах АЗС России недоливают бензин.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Независимый топливный союз (НТС) опубликовал заявление на официальном сайте о том, что рассматривает возможность подачи иска Федерации автовладельцев России (ФАР) за клевету, сообщает РБК.

Вчера ФАР опубликовала результаты исследования, которые гласят, что почти 76 процентов АЗС России недоливают топливо при заправке.

Президент НТС Павел Баженов не отрицает, что проблема недолива присутствует, но она является не такой «распространённой».

Также союз ставит под сомнение методологию исследования, в частности, методику «тайного покупателя». Исследователь сначала наливал бензин в пластиковую канистру, а затем переливал в мерное устройство. По заявлению союза, «из-за элементарного испарения бензина» и «возможных утечек во время налива и перелива» методика является не совершенной и уже предполагает ошибки.

Также в организации считают, что делать на основании данных по 34 заправкам при общем количестве 25 тысяч — «непрофессионально».