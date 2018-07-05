(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из горящей квартиры пожарные спасли женщину и мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре на четвертом этаже многоэтажки по улице академика Рубаненко в Автограде пришло на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что в квартире горит мебель.
Прибывшие к месту ЧП пожарные с помощью масок вывели из задымленного помещения 47-летнюю женщину и 65-летнего мужчину.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожность при курении.
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Тело 52-летнего мужчины обнаружили спасатели МЧС сегодня рано утром вблизи села Утяшкино.
Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.
Причиной пожара по предварительной версии стала непотушенная сигарета.
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