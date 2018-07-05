Иран готов заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Замначальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что они готовы перекрыть Ормузский пролив для перевозки нефти в другие страны, сообщает РИА Новости.
«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — пригрозил Коусари.
На прошедшей неделе высокопоставленный представитель Государственного департамента США сообщил, что американская сторона будет убеждать союзников полностью прекратить закупать черное золото из Ирана к началу ноября.
Во вторник глава Ирана Хасан Роухани заявил, что считает попытки США остановить экспорт иранской нефти неосуществимыми. Также он подчеркнул, что у властей существует программа, которая расстроит планы США и позволит сохранить продажу черного золота на нужном уровне.
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